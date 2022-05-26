Май, 26 в 17:33

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления в одиночном разряде турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос-2022.

Во втором круге она уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах – 1:6, 7:5, 4:6.

В первой партии украинцы удалось взять всего один гейм у соперницы, а во втором при счете 5:1 в пользу американки Калинина сумела перевернуть ход противостояния на свою сторону и сравнять счет во встрече.

Сейчас смотрят

В решающем сете Пегула повела в счете 4:1, Калининий отыграла три подачи. Однако при счете 5:4 ей не удалось отыграть пятый матч-бол.

Сама встреча спортсменок продолжалась 2 часа 28 минут. Калинина, которая на следующей неделе станет первой ракеткой Украины, была последней представительницей нашей страны в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

Однако Калинина не оставляет полностью парижские корты и продолжит выступление на Ролан Гаррос в парном разряде. Украинка вместе с первой ракеткой Швейцарии Белиндой Бенчич в первом раунде сегодня сойдутся с американо-британским тандемом Эмина Бектас – Тара Мур.

Открытый чемпионат Франции по теннису продлится до 5 июня. В стартовом раунде соревнований Калинина прошла американскую теннисистку Гейли Баптист.