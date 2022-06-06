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Факты / Спорт

Гегемония Свитолиной завершилась: Калинина стала первой ракеткой Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

25-летняя Ангелина Калинина стала первой ракеткой Украины. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) украинская теннисистка поднялась на 35-ю строчку благодаря выходу во второй круг Ролан Гаррос-2022.

Таким образом, Калинина подвинула в статусе первой ракетки Украины Элину Свитолину, которая в марте текущего года взяла паузу в карьере.

Элина Свитолина была первой ракеткой Украины с 2012 года. Таким образом, впервые за 10 лет этот статус перешел к другой спортсменке. Свитолина занимает 37-ю строчку.

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Третья ракетка Украины Марта Костюк потеряла 21 позицию и опустилась на 79-е место. Следом за ней в списке расположилась Даяна Ястремская.

Лидером мирового женского рейтинга является действующая чемпионка Ролан Гаррос, польская теннисистка Ига Швентек. На второе место впервые в карьере поднялась представительница Эстонии Анетт Контавейт. Тройку лидеров замыкает испанка Паула Бадоса.

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6 июня Ангелина Калинина в дуэте с Белиндой Бенчич из Швейцарии стартует в парном турнире в нидерландском Хертегенбосе против японского дуэта Эри Ходзуми и Макото Ниномии.

Источник: WTA
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