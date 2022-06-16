Защитник сборной Украины среди номинантов премии Golden Boy-2022

Июнь, 15 в 21:20

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный оказался среди номинантов на премию Golden Boy-2022.

В целом на это звание претендуют 100 футболистов в возрасте до 21 года. Список претендентов опубликовала итальянская газета Tuttosport.

Конкуренцию украинцу в голосовании составит прошлогодний победитель награды испанский хавбек Педри из каталонской Барселоны, а также полузащитник Эдуарду Камавинга из мадридского Реала, Энтони Эланге из Манчестер Юнайтед, Джамалу Мусиале из мюнхенской Баварии и Гави из Барселоны.

Сейчас смотрят

На данный момент единоличным лидером в голосовании идет 19-летний Камавинга, за которого проголосовали почти 43% посетителей сайта. Вторым идет 20-летний защитник леверкузенского Байера Пьеро Гинкепи, а замыкает тройку лидеров 17-летний Гави.

19-летний Забарный замыкает топ-5, уступая форварду итальянской Ромы Николе Залевски. Отдать свой голос можно по ссылке.

Илья Забарный является питомцем киевского Динамо. За первую команду дебютировал в сентябре 2020 года. С тех пор закрепился в основном составе Динамо, а также, несмотря на свой юный возраст, стал основным центрбеком национальной сборной Украины. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Забарного в €15 млн.

Читайте Сборная Украины расписала ничью с Ирландией в матче Лиги наций

Забарный стал претендентом на эту награду. В прошлый сезон в список номинантов также были включены украинцы Михаил Мудрик и Анатолий Трубин.

Награду Golden Boy вручают с 2003 года. Ее лауреатами раньше становились Лионель Месси, Иско, Сеск Фабрегас, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холланд, Поль Погба и другие.

Источник: Tuttosport