17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника. Под удар попали склад боеприпасов и пункты управления российских войск и беспилотников.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удары по военным целям РФ 18 августа: что известно

По данным Генштаба, Силы обороны поразили склад боеприпасов российских войск в районе Карловки Донецкой области.

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Также украинские военные нанесли удары по пяти пунктам управления БпЛА противника.

Поражения зафиксированы в районах населенных пунктов:

Устинка Белгородской области РФ;

Журавлевка Белгородской области РФ;

Новоивановка в Запорожской области;

Новое в Запорожской области;

Малые Щербаки в Запорожской области.

Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления российских оккупационных войск в районе Тернов в Донецкой области.

Напомним, что в ночь на 18 августа также произошла масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в направлении Московской области якобы летели 620 БпЛА.

В Московской области после атаки вспыхнул пожар на логистическом комплексе Wildberries в районе Атлант-Парка.

Также в регионе сообщали о повреждениях торгового павильона, зданий РАГСа и автомобилей.

В российских пабликах распространялась информация и о возможной атаке на Московский НПЗ, однако официального подтверждения его поражения не было.

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