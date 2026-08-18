Силы обороны поразили склад боеприпасов и шесть пунктов управления РФ — Генштаб
17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника. Под удар попали склад боеприпасов и пункты управления российских войск и беспилотников.
О результатах ударов сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удары по военным целям РФ 18 августа: что известно
По данным Генштаба, Силы обороны поразили склад боеприпасов российских войск в районе Карловки Донецкой области.
Также украинские военные нанесли удары по пяти пунктам управления БпЛА противника.
Поражения зафиксированы в районах населенных пунктов:
- Устинка Белгородской области РФ;
- Журавлевка Белгородской области РФ;
- Новоивановка в Запорожской области;
- Новое в Запорожской области;
- Малые Щербаки в Запорожской области.
Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления российских оккупационных войск в районе Тернов в Донецкой области.
Напомним, что в ночь на 18 августа также произошла масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что с вечера 17 августа до 05:00 18 августа в направлении Московской области якобы летели 620 БпЛА.
В Московской области после атаки вспыхнул пожар на логистическом комплексе Wildberries в районе Атлант-Парка.
Также в регионе сообщали о повреждениях торгового павильона, зданий РАГСа и автомобилей.
В российских пабликах распространялась информация и о возможной атаке на Московский НПЗ, однако официального подтверждения его поражения не было.