Посольство России в Великобритании обвинило Лондон в “намеренном стремлении к эскалации” войны после подтверждения того, что во время недавних ударов по территории РФ применялись беспилотники британского производства.

В российской дипмиссии заявили, что из-за военной поддержки Украины Великобритания якобы становится «пособником и соучастником» атак на Россию.

Об этом сообщает BBC.

Сейчас смотрят

Как РФ угрожает Великобритании из-за дронов для Украины

– Действия Лондона неизбежно будут иметь последствия, за них ему придется отвечать, – заявили в посольстве РФ.

Москва также пригрозила, что чем активнее Великобритания будет поддерживать Украину, тем “выше будет цена”, которую ей якобы придется заплатить.

При этом российская сторона не уточнила, о каких именно возможных “последствиях” идет речь.

Россия уже не впервые угрожает Великобритании из-за военной помощи Украине. Ранее Москва выступала с подобными заявлениями из-за поставок Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow и компонентов для беспилотников.

Как Великобритания ответила на угрозы России

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Лондон продолжает стоять плечом к плечу с Украиной и не намерен отказываться от ее военной поддержки.

– У России не должно быть никаких сомнений в решимости этого правительства противостоять российской агрессии – как в Украине, так и в отношении Великобритании и наших союзников, – подчеркнул представитель британского Минобороны.

По его словам, Лондон и в дальнейшем будет предоставлять Украине оборудование, необходимое для защиты от российского вторжения.

Великобритания остается одним из ключевых военных партнеров Украины с начала полномасштабной войны.

Как британские дроны использовались для ударов по РФ

По данным BBC, две британские компании производили беспилотники, которые поставлялись Украине. Военный источник издания подтвердил их использование во время недавних ударов по целям на территории России.

В частности, речь идет об атаках на военные и промышленные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и логистическую инфраструктуру.

В последнее время Украина усилила дальнобойные удары по территории РФ. Среди целей оказывались объекты российской нефтяной промышленности, которые являются важным источником доходов для российского бюджета.

В ходе одной из последних атак также был поврежден логистический комплекс онлайн-ритейлера Wildberries в Московской области. В компании заявили о “незначительных повреждениях” объекта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.