Пытали и принудительно задерживали: 10 военнослужащим ТЦК в Одессе объявили подозрение
- Десяти военнослужащим одного из районных ТЦК Одессы сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы граждан.
- Это произошло в рамках операции Честный призыв, которая проходит при содействии командования Генерального штаба ВСУ.
- В то же время, ДБР и генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказали, в чем заключались эти нарушения и сколько пострадавших уже установлено.
В Одессе десять военнослужащих ТЦК получили подозрения в пытках и незаконном лишении свободы граждан.
Честный призыв: 10 военнослужащим ТЦК сообщили о подозрении
Десять военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан:
- четырем военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).
- шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований.
Это произошло в ходе операции Честный призыв, которая проходит при содействии командования ГШ ВСУ.
По данным следствия, в течение нескольких месяцев фигуранты незаконно задерживали граждан, применяли к ним физическую силу и слезоточивый газ, после чего принудительно доставляли в ТЦК.
В одном из эпизодов мужчина во время задержания был сбит служебным автомобилем. Другого, по материалам следствия, душили, избивали, заковали в наручники и под угрозами потребовали сообщить пароль от мобильного телефона.
В настоящее время следствие установило по меньшей мере восемь потерпевших. Подозреваемые были задержаны, суд избрал им меры пресечения.
— Мы не делим людей по форме, должности или статусу, — заявил генеральный прокурор, подчеркнув, что отвечать перед законом должны и те, кто уклоняется от исполнения долга перед государством, и те, кто, действуя от его имени, превышает свои полномочия и применяет незаконное насилие.
Отдельно Руслан Кравченко обратил внимание, что семеро из десяти фигурантов были мобилизованы весной 2025 года и сразу направлены для прохождения службы в одесский ТЦК.
Генеральный прокурор подчеркнул, что необходимость мобилизации в условиях войны не может быть оправданием для нарушения закона и насилия в отношении граждан.
Согласно его позиции, правовую оценку должны получать как случаи уклонения от мобилизации, коррупционные схемы и незаконное получение отсрочок, так и факты незаконного применения силы представителями государства.