В Одессе десять военнослужащих ТЦК получили подозрения в пытках и незаконном лишении свободы граждан.

Честный призыв: 10 военнослужащим ТЦК сообщили о подозрении

Десять военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одессы сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и пытках граждан:

четырем военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).

шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщили генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и Государственное бюро расследований.

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Это произошло в ходе операции Честный призыв, которая проходит при содействии командования ГШ ВСУ.

По данным следствия, в течение нескольких месяцев фигуранты незаконно задерживали граждан, применяли к ним физическую силу и слезоточивый газ, после чего принудительно доставляли в ТЦК.

В одном из эпизодов мужчина во время задержания был сбит служебным автомобилем. Другого, по материалам следствия, душили, избивали, заковали в наручники и под угрозами потребовали сообщить пароль от мобильного телефона.

В настоящее время следствие установило по меньшей мере восемь потерпевших. Подозреваемые были задержаны, суд избрал им меры пресечения.

— Мы не делим людей по форме, должности или статусу, — заявил генеральный прокурор, подчеркнув, что отвечать перед законом должны и те, кто уклоняется от исполнения долга перед государством, и те, кто, действуя от его имени, превышает свои полномочия и применяет незаконное насилие.

Отдельно Руслан Кравченко обратил внимание, что семеро из десяти фигурантов были мобилизованы весной 2025 года и сразу направлены для прохождения службы в одесский ТЦК.

Генеральный прокурор подчеркнул, что необходимость мобилизации в условиях войны не может быть оправданием для нарушения закона и насилия в отношении граждан.

Согласно его позиции, правовую оценку должны получать как случаи уклонения от мобилизации, коррупционные схемы и незаконное получение отсрочок, так и факты незаконного применения силы представителями государства.

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