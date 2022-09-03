Серена Уильямс завершает карьеру? Теннисистка проиграла в третьем круге US Open

Сентябрь, 03 в 9:36

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) 40-летняя американк Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович.

Поединок завершился победой в пользу Томлянович со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.

Этот турнир может стать последним в 27-летней профессиональной карьере Уильямс, поскольку в прошлом месяце она анонсировала свой постепенный уход из большого спорта. На ее счету 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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Спортсменка пока не подтверждала прямо, что матч на турнире US Open будет последним, хотя зрители на трибунах восприняли ее поражение именно как эмоциональный финал карьеры Уильямс.

Когда спортсменка покидала корт, на стадионе включили песню Тины Тернер Simply The Best. В интервью после турнира она благодарила семью, команду, зрителей и своих поклонников по всему миру за поддержку на протяжении многих лет.