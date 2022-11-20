Чонгук из BTS и Морган Фримен выступили на церемонии ЧМ-2022 в Катаре
В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу. Действо прошло на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре.
Jungkook of BTS and Qatari singer Fahad Al Kubaisi showcase stunning performance of ‘Dreamers’ during the Opening Ceremony of the FIFA World Cup Qatar 2022. #Qatar2022 #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #Dreamers #Dreamers2022 #BTS #Jungkook #FahadAlKubaisi pic.twitter.com/b3sNrsCBEI
— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) November 20, 2022
На церемонии выступил один из вокалистов K-поп-группы BTS 25-летний Чонгук. Он исполнил один из саундтреков этого Мундиаля под названием Dreamers.
К нему во время выступления присоединился катарский певец Фахад Аль Кубаиси, спев отрывок другой песни на арабском языке.
После этого появился легендарный актер Морган Фримен, который дополнил церемонию открытия рассказом о том, что культуры объединены спортом.
Во время церемонии представили также всех маскотов предыдущих чемпионатов мира, а после появился огромный талисман этого Мундиаля — маленькая паранжа Лаиб.
Накануне был представлен официальный гимн ЧМ-2022 в Катаре, который исполнили Ники Минаж, Малума и ливанская певица Мириам Фарес. Трек называется Tukoh Taka.
В первой игре на чемпионате мира-2022 встретятся команды Катара и Эквадора. Игра стартует в 18:00 по киевскому времени 20 ноября. С календарем и расписанием матчей ЧМ-2022 вы можете ознакомиться в нашем материале.