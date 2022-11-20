Чонгук из BTS и Морган Фримен выступили на церемонии ЧМ-2022 в Катаре

Ноябрь, 20 в 17:34

В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу. Действо прошло на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в Эль-Хауре.

На церемонии выступил один из вокалистов K-поп-группы BTS 25-летний Чонгук. Он исполнил один из саундтреков этого Мундиаля под названием Dreamers.

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К нему во время выступления присоединился катарский певец Фахад Аль Кубаиси, спев отрывок другой песни на арабском языке.

После этого появился легендарный актер Морган Фримен, который дополнил церемонию открытия рассказом о том, что культуры объединены спортом.

Во время церемонии представили также всех маскотов предыдущих чемпионатов мира, а после появился огромный талисман этого Мундиаля — маленькая паранжа Лаиб.

Накануне был представлен официальный гимн ЧМ-2022 в Катаре, который исполнили Ники Минаж, Малума и ливанская певица Мириам Фарес. Трек называется Tukoh Taka.

В первой игре на чемпионате мира-2022 встретятся команды Катара и Эквадора. Игра стартует в 18:00 по киевскому времени 20 ноября. С календарем и расписанием матчей ЧМ-2022 вы можете ознакомиться в нашем материале.