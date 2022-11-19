Ноябрь, 19 в 17:28

ФИФА представила официальный гимн чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Официальной песней Мундиаля стал сингл Tukoh Taka, который исполнили хип-хоп певица Ники Минаж, колумбийский исполнитель Малума и ливанская певица Мириам Фарес.

Песня Tukoh Taka исполняется на трех языках — английском, испанском и арабском.

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В клипе, кроме самих исполнителей, можно увидеть болельщиков и нарезки из футбольных матчей.

Известно, что Малума и Мириам Фарес выступят на открытии фан-фестиваля ФИФА в Дохе в субботу, 20 ноября.

Презентация официального саундтрека Мундиаля в Катаре прошла еще в апреле. Его записало трио Trinidad Cardona, Davido и Aisha. Трек называется Hayya Hayya (Better Together).

Чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия выступят Шакира, Дуа Липа, Black Eyed Peas и BTS.

Позже стало известно, что Шакира отказалась, а Дуа Липа опровергла информацию о своем выступлении и заявила, что будет поддерживать сборную Англии дома. Официально подтверждено выступление одного участника BTS – Чонгука. Подробностей по Black Eyed Peas пока нет.