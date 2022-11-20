Чемпионат мира-2022: календарь и расписание матчей

Ноябрь, 20 в 11:41

22-й в истории чемпионат мира по футболу стартует 20 ноября в Катаре и продлится до 18 декабря 2022 года.

Впервые турнир состоится на Ближнем Востоке и впервые это будет не летом, а осенью и зимой.

Это будет последний чемпионат мира, в котором за главный трофей будут бороться 32 команды. Уже на следующем Мундиале, который одновременно примут Канада, Мексика и США, выступят 48 национальных сборных.

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Финал ЧМ-2022 в Катаре сыграют на Национальном стадионе Лусаил в одноименном городе. Эта арена вмещает 80 тыс. зрителей.

Факты ICTV представляют календарь и расписание матчей ЧМ-2022 в Катаре.

Календарь турнира

Групповой этап: 21 ноября – 2 декабря;

1/8 финала: 3 – 6 декабря;

Четвертьфинал: 9 – 10 декабря;

Полуфиналы: 13 – 14 декабря;

Матч за третье место: 17 декабря;

Финал: 18 декабря.

Расписание и результаты матчей

Групповой этап

Раунд 1

Воскресенье, 20 ноября

18:00 Катар – Эквадор (Группа А)

Понедельник, 21 ноября

15:00 Англия – Иран (Группа В)

18:00 Сенегал – Нидерланды (Группа А)

21:00 США – Уэльс (Группа В)

Вторник, 22 ноября

12:00 Аргентина – Саудовская Аравия (Группа C)

15:00 Дания – Тунис (Группа D)

18:00 Мексика – Польша (Группа C)

21:00 Франция – Австралия (Группа D)

Среда, 23 ноября

12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)

15:00 Германия – Япония (Группа E)

18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)

21:00 Бельгия – Канада (Группа F)

Четверг, 24 ноября

12:00 Швейцария – Камерун (Группа G)

15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H)

18:00 Португалия – Гана (Группа H)

21:00 Бразилия – Сербия (Группа G)

Раунд 2

Пятница, 25 ноября

12:00 Уэльс — Иран (Группа В)

15:00 Катар — Сенегал (Группа А)

18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А)

21:00 Англия – США (Группа В)

Суббота, 26 ноября

12:00 Тунис — Австралия (Группа D)

15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C)

18:00 Франция – Дания (Группа D)

21:00 Аргентина – Мексика (Группа C)

Воскресенье, 27 ноября

12:00 Япония – Коста-Рика (Группа E)

15:00 Бельгия – Марокко (Группа F)

18:00 Хорватия – Канада (Группа F)

21:00 Испания – Германия (Группа E)

Понедельник, 28 ноября

12:00 Камерун – Сербия (Группа G)

15:00 Южная Корея – Гана (Группа H)

18:00 Бразилия – Швейцария (Группа G)

21:00 Португалия – Уругвай (Группа H)

Раунд 3

Вторник, 29 ноября

17:00 Эквадор — Сенегал (Группа А)

17:00 Нидерланды – Катар (Группа А)

21:00 Иран – США (Группа В)

21:00 Уэльс – Англия (Группа В)

Среда, 30 ноября

17:00 Тунис – Франция (Группа D)

17:00 Австралия – Дания (Группа D)

21:00 Польша – Аргентина (Группа C)

21:00 Саудовская Аравия – Мексика (Группа C)

Четверг, 1 декабря

17:00 Хорватия – Бельгия (Группа F)

17:00 Канада – Марокко (Группа F)

21:00 Япония – Испания (Группа E)

21:00 Коста-Рика – Германия (Группа E)

Пятница, 2 декабря

17:00 Южная Корея – Португалия (Группа H)

17:00 Гана — Уругвай (Группа H)

21:00 Сербия – Швейцария (Группа G)

21:00 Камерун – Бразилия (Группа G)

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

17:00 1-е место группы А – 2-е место группы B (матч 49)

21:00 1-е место группы C – 2-е место группы D (матч 50)

Воскресенье, 4 декабря

17:00 1-е место группы D – 2-е место группы C (матч 52)

21:00 1-е место группы B – 2-е место группы A (матч 51)

Понедельник, 5 декабря

17:00 1-е место группы E – 2-е место группы F (матч 53)

21:00 1-е место группы G – 2-е место группы H (матч 54)

Вторник, 6 декабря

17:00 1-е место группы F – 2-е место группы E (матч 55)

21:00 1-е место группы H – 2-е место группы G (матч 56)

Четвертьфинал

Пятница, 9 декабря

17:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (матч 58)

21:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (матч 57)

Суббота, 10 декабря

17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (матч 60)

21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (матч 59)

Полуфинал

Вторник, 13 декабря

21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (матч 61)

Среда, 14 декабря

21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (матч 62)

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

18:00 Команда, проигравшая матч 61 – Команда, проигравшая матч 62

Финал

Воскресенье, 18 декабря

18:00 Победитель матча 61 – Победитель матча 62

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла команду Хорватии. Факты ICTV рассказывали, где в Украине можно посмотреть онлайн матчи чемпионата мира-2022 по футболу.