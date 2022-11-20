Чонґук з BTS та Морган Фрімен виступили на церемонії ЧС-2022 у Катарі

Листопад, 20 в 17:34

У Катарі відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу. Дійство пройшло на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі.

На церемонії виступив один із вокалістів K-поп-гурту BTS 25-річний Чонґук. Він виконав один із саундтреків цього Мундіалю – композиція має назву Dreamers.

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До нього під час виступу приєднався катарський співак Фахад Аль Кубаїсі, який заспівав уривок іншої пісні арабською мовою.

Після цього з’явився легендарний актор Морган Фрімен, який доповнив церемонію відкриття розповіддю про те, що культури об’єднані спортом.

Пісня Dreamers з’явилася у доступі для прослуховування на всій музичних потокових порталах (Spotify, Deezer, Apple Music тощо) напередодні у суботу.

Також напередодні було представлено офіційний гімн ЧС-2022 у Катарі, який виконали Нікі Мінаж, Малума та ліванська співачка Міріам Фарес. Трек має назву Tukoh Taka.

У першій грі на чемпіонаті світу-2022 зустрінуться команди Катару та Еквадору. Гра стартує о 18.00 за київським часом 20 листопада. З календарем та розкладом матчів ЧС-2022 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.