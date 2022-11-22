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Гол Месси не помог: Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
збірна Саудівської Аравіі
Фото: Getty Images

Первый матч сегодняшнего игрового дня преподнес недюжинную сенсацию с чемпионата мира-2022 в Катаре. Сборная Аргентины неожиданно проиграла команде Саудовской Аравии в первом туре группового этапа со счетом 1:2.

Матч прошел в Лусаиле на одноименном стадионе. Альбиселесте открыли счет в игре уже на десятой минуте после того, как капитан Лионель Месси реализовал пенальти.

Однако после перерыва инициативу перехватили саудиты. Им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Первый гол Саудовской Аравии забил Салех Аль-Шехри на 48-й минуте, а еще спустя пять минут точный удар Салема Аль-Давсари вывел его команду вперед.

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Ко второму тайму арбитр компенсировал восемь минут, но в общей сложности команды сыграли дополнительные 14 минут. Саудиты сумели удержать преимущество и заработали три очка, завоевав лидерство в квартете С.

Также в этой группе играют команды Польши и Мексики, их матч должен состояться 22 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Для Аргентины это поражение стало первым за последние 36 игр. Таким образом, аргентинцы не смогли побить рекорд сборной Италии, установленный в 2021 году. Подопечные Роберто Манчини не проигрывали 37 игр.

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