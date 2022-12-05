ЧМ-2022: Хорватия вышла в четвертьфинал после серии пенальти с Японией
Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2022. В матче 1/8 финала клетчатые на стадионе Эль Джануб в Эль-Вакре взяли верх над синими самураями после серии пенальти — 1:1 (3:1).
Счет в матче открыли японцы в конце первой половины встречи. Автором гола в ворота Доминика Ливаковича стал Дайзен Маэда, которому ассистировал Майя Йосида.
После перерыва клетчатые смогли достаточно быстро сравнять счет. На 55-й минуте Иван Перишич головой замкнул навес от Деяна Ловрена.
В основное время команды не смогли обнаружить сильнейшего, поэтому начались экстра-таймы. Но счет оставался неизменным, и победителя определили в серии пенальти, где четче били игроки сборной Хорватии.
Настоящим героем для хорватов стал голкипер Доминик Ливакович, взявший три одиннадцатиметровых удара футболистов сборной Японии.
Интересно, что семь из восьми последних матчей хорватов в плей-офф крупных турниров, начиная с Евро-2008, переходили в экстра-таймы. В основное время завершилась только финальная игра Мундиаля в 2018 году против команды Франции.
Интересно, что Япония и Хорватия проводили третий очный поединок на ЧМ за 24 года.
Таким образом, в четвертьфинале Хорватия встретится с победителем пары Бразилия — Южная Корея. Этот матч состоится сегодня, 5 декабря, в 21:00 по киевскому времени.