Декабрь, 05 в 19:48

Сборная Хорватии обыграла Японию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2022. В матче 1/8 финала клетчатые на стадионе Эль Джануб в Эль-Вакре взяли верх над синими самураями после серии пенальти — 1:1 (3:1).

Счет в матче открыли японцы в конце первой половины встречи. Автором гола в ворота Доминика Ливаковича стал Дайзен Маэда, которому ассистировал Майя Йосида.

После перерыва клетчатые смогли достаточно быстро сравнять счет. На 55-й минуте Иван Перишич головой замкнул навес от Деяна Ловрена.

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В основное время команды не смогли обнаружить сильнейшего, поэтому начались экстра-таймы. Но счет оставался неизменным, и победителя определили в серии пенальти, где четче били игроки сборной Хорватии.

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Настоящим героем для хорватов стал голкипер Доминик Ливакович, взявший три одиннадцатиметровых удара футболистов сборной Японии.

Интересно, что семь из восьми последних матчей хорватов в плей-офф крупных турниров, начиная с Евро-2008, переходили в экстра-таймы. В основное время завершилась только финальная игра Мундиаля в 2018 году против команды Франции.

Интересно, что Япония и Хорватия проводили третий очный поединок на ЧМ за 24 года.

Таким образом, в четвертьфинале Хорватия встретится с победителем пары Бразилия — Южная Корея. Этот матч состоится сегодня, 5 декабря, в 21:00 по киевскому времени.