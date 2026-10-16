Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам матчей второго тура основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также первого тура Лиги конференций.

Единственным представителем Украины на этой стадии еврокубков в сезоне 2026/27 является донецкий Шахтер, выступающий в Лиге чемпионов.

Сейчас Украина в таблице коэффициентов УЕФА занимает 23-е место.

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Сколько баллов заработали украинские клубы

Шахтер одержал победу над греческим АЕКой и принес Украине 0.500 балла.

В сезоне-2026/27 украинские клубы уже набрали 3.125 балла. Всего Украина имеет в своем активе 24.837 баллов в таблице.

Благодаря победе удалось немного сократить отставание от Румынии до 0.288 балла. Азербайджан обогнал Израиль и теперь занимает 24-е место — отставание от Украины составляет 0.650 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия — 105.130 баллов (9 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия — 89.446 баллов (7 из 7);

3. Испания – 84.743 балла (8/8);

4. Германия – 82.830 балла (7/7);

5. Франция – 70.296 балла (7/7);

6. Португалия – 66.550 балла (5/5);

7. Бельгия – 60.850 баллов (5/5);

8. Нидерланды – 53.729 (6/6);

9. Турция – 51.075 баллов (4/5);

10. Греция – 45.812 баллов (4/5);

… 22. Румыния – 25.125 баллов (1/4);

23. Украина – 24.837 баллов (1/4);

24. Азербайджан – 24.187 баллов (1/4).

Всего в топ-30 рейтинга произошло восемь изменений: Греция поднялась на десятую позицию, а Чехия опустилась на 12-ю. Также Венгрия сместила с 17-й строчки Австрию, а Хорватия – Шотландию. Азербайджан поднялся на 24-ю строчку, потеснив Израиль.

Основной этап Лиги чемпионов сезона 2026/27 стартовал 8 сентября. Финал состоится 5 июня на стадионе Метрополитано в Мадриде.

Основной этап Лиги Европы начнется 16 сентября 2026 года, а финал состоится 26 мая 2027 года на стадионе Дойче-Банк-Парк во Франкфурте-на-Майне.

Лига конференций начнется 15 октября 2026 года и завершится финалом 2 июня 2027 года в Стамбуле на Бешикташ Арене.

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