Автор первого хет-трика на ЧМ-2022 вляпался в скандал с интимным видео

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, ставший автором первого и пока единственного хет-трика на ЧМ-2022, снова оказался в центре внимания.

На этот раз внимание к спортсмену приковано не из-за его футбольных достижений, а из-за интимного видео с игроком, которое слили в сеть.

Видео, на котором обнаженный футболист мастурбирует в гостиничном номере, стало вирусным и возглавило тренды Португалии в Twitter.

Ролик появился в сети спустя три дня после поражения Португалии от Марокко (0:1) в четвертьфинале Мундиаля.

Goncalo Ramos who replaced Cristiano Ronaldo for their 16 World Cup R16 clash against Switzerland, has gone viral after a video of him recording himself masturbating in his hotel room leaked online pic.twitter.com/kdq7n6pUwT

— Naija (@Naija_PR) December 12, 2022