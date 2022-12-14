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Факты / Спорт

Автор первого хет-трика на ЧМ-2022 вляпался в скандал с интимным видео

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Гонсалу Рамуш збірна Португалії
Фото: Getty Images

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, ставший автором первого и пока единственного хет-трика на ЧМ-2022, снова оказался в центре внимания.

На этот раз внимание к спортсмену приковано не из-за его футбольных достижений, а из-за интимного видео с игроком, которое слили в сеть.

Видео, на котором обнаженный футболист мастурбирует в гостиничном номере, стало вирусным и возглавило тренды Португалии в Twitter.

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Ролик появился в сети спустя три дня после поражения Португалии от Марокко (0:1) в четвертьфинале Мундиаля.

Как интимное видео появилось в сети — неизвестно. Португальские СМИ пишут, что футболист отправил это видео девушке, которая позже слила ролик в сеть. По другой версии, Рамуш хотел отправить его девушке, но по ошибке сам опубликовал.

21-летний футболист португальской Бенфики заменил в старте Криштиану Роналду в матче против Швейцарии. В этой игре Рамуш отличился хет-триком, а подопечные Фернанду Сантуша разгромили соперника со счётом 6:1.

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