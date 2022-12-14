Автор первого хет-трика на ЧМ-2022 вляпался в скандал с интимным видео

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Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, ставший автором первого и пока единственного хет-трика на ЧМ-2022, снова оказался в центре внимания.

На этот раз внимание к спортсмену приковано не из-за его футбольных достижений, а из-за интимного видео с игроком, которое слили в сеть.

Видео, на котором обнаженный футболист мастурбирует в гостиничном номере, стало вирусным и возглавило тренды Португалии в Twitter.

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Ролик появился в сети спустя три дня после поражения Португалии от Марокко (0:1) в четвертьфинале Мундиаля.

Goncalo Ramos who replaced Cristiano Ronaldo for their 16 World Cup R16 clash against Switzerland, has gone viral after a video of him recording himself masturbating in his hotel room leaked online pic.twitter.com/kdq7n6pUwT — Naija (@Naija_PR) December 12, 2022

Как интимное видео появилось в сети — неизвестно. Португальские СМИ пишут, что футболист отправил это видео девушке, которая позже слила ролик в сеть. По другой версии, Рамуш хотел отправить его девушке, но по ошибке сам опубликовал.

21-летний футболист португальской Бенфики заменил в старте Криштиану Роналду в матче против Швейцарии. В этой игре Рамуш отличился хет-триком, а подопечные Фернанду Сантуша разгромили соперника со счётом 6:1.