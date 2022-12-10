Декабрь, 10 в 19:05

Сборная Марокко минимально обыграла команду Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча состоялась на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась сенсационной победой подопечных Валида Реграри со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири, который замкнул головой передачу с фланга от Яхья Аттият-Аллааха.

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После перерыва португальцы владели территориальным преимуществом и много атаковали, но так и не смогли забить. Не помог и выход на замену Криштиану Роналду.

Уже в компенсированное арбитром время к второму тайму марокканцы остались в меньшинстве. Форвард Валид Шеддира за три минуты получил две желтые карточки (за фол и споры с арбитром) и покинул поле.

Таким образом, Марокко стал третьим участником полуфинала Мундиаля-2022. Для этой команды это первый выход в эту стадию турнира в истории. Также Марокко стало первой африканской сборной в истории, которая сыграет в полуфинале ЧМ.

После поражения Роналду не смог сдержать слез. Для 37-летнего футболиста этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом Мундиале: в 22 матчах он отличился восемью голами.

За выход в финал турнира сборная Марокко поспорит с победителем пары Англия – Франция.

Напомним, в 1/8 финала марокканская сборная обыграла команду Испании в серии пенальти. А голкипер атласных львов Боно повторил достижения украинца Александра Шовковского на ЧМ-2006 и стал вторым голкипером в истории ЧМ, не пропустившим в серии послематчевых пенальти.