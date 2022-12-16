Бывший тренер футбольных клубов Милан и Фиорентина умер от лейкемии
Бывший тренер профессиональных итальянских футбольных клубов Милан и Фиорентина Синиша Михайлович ушел из жизни на 53 году.
С 2019 года он боролся с лейкемией (онкологическое злокачественное заболевание клеток крови, поражающее костный мозг и другие кроветворные органы человека).
Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.
“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.
Fighter, great man. Shocking news.
RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022
Он работал до сентября 2022 года, когда покинул Болонью.
– Я уважаю болезнь. Столкнусь с ней, раздув грудь, глядя ей в глаза, как всегда, – сказал он, когда ему диагностировали рак крови.
В последнее время сообщалось об ухудшении его состояния. После диагностирования болезни он прошел три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.