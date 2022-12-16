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Бывший тренер футбольных клубов Милан и Фиорентина умер от лейкемии

Юля Захарченко, редактор ленты
Бывший тренер футбольных клубов Милан и Фиорентина умер от лейкемии
Фото: Getty Images

Бывший тренер профессиональных итальянских футбольных клубов Милан и Фиорентина Синиша Михайлович ушел из жизни на 53 году.

С 2019 года он боролся с лейкемией (онкологическое злокачественное заболевание клеток крови, поражающее костный мозг и другие кроветворные органы человека).

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Он работал до сентября 2022 года, когда покинул Болонью.

– Я уважаю болезнь. Столкнусь с ней, раздув грудь, глядя ей в глаза, как всегда, – сказал он, когда ему диагностировали рак крови.

В последнее время сообщалось об ухудшении его состояния. После диагностирования болезни он прошел три курса химиотерапии, а также пересадку костного мозга.

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