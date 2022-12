Бывший тренер профессиональных итальянских футбольных клубов Милан и Фиорентина Синиша Михайлович ушел из жизни на 53 году.

С 2019 года он боролся с лейкемией (онкологическое злокачественное заболевание клеток крови, поражающее костный мозг и другие кроветворные органы человека).

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

