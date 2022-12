Колишній тренер професійних італійських футбольних клубів Мілан та Фіорентина Синиша Михайлович пішов із життя на 53 році.

З 2019 року він боровся з лейкемією (онкологічне злоякісне захворювання клітин крові, яке уражає кістковий мозок та інші кровотворні органи людини).

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022