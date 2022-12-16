Грудень, 16 в 18:29

Колишній тренер професійних італійських футбольних клубів Мілан та Фіорентина Синиша Михайлович пішов із життя на 53 році.

З 2019 року він боровся з лейкемією (онкологічне злоякісне захворювання клітин крові, яке уражає кістковий мозок та інші кровотворні органи людини).

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness. “I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago. Fighter, great man. Shocking news. RIP ????????????️ pic.twitter.com/V84McAeeMO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022

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Він працював до вересня 2022 року, аж поки залишив Болонью.

– Я поважаю хворобу. Зіткнуся з нею, роздувши груди, дивлячись їй у вічі, як завжди, – сказав він, коли йому діагностували рак крові.

Останнім часом повідомляли про погіршення його стану. Після діагностування хвороби він пройшов три курси хіміотерапії, а також пересадку кісткового мозку.