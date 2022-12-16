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Факти / Спорт

Колишній тренер футбольних клубів Мілан та Фіорентина помер від лейкемії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Колишній тренер футбольних клубів Мілан та Фіорентина помер від лейкемії
Фото: Getty Images

Колишній тренер професійних італійських футбольних клубів Мілан та Фіорентина Синиша Михайлович пішов із життя на 53 році.

З 2019 року він боровся з лейкемією (онкологічне злоякісне захворювання клітин крові, яке уражає кістковий мозок та інші кровотворні органи людини).

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Він працював до вересня 2022 року, аж поки залишив Болонью.

– Я поважаю хворобу. Зіткнуся з нею, роздувши груди, дивлячись їй у вічі, як завжди, – сказав він, коли йому діагностували рак крові.

Останнім часом повідомляли про погіршення його стану. Після діагностування хвороби він пройшов три курси хіміотерапії, а також пересадку кісткового мозку.

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