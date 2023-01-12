РФ — это враг Украины: Усик в обращении к россиянам сравнил диктатора Путина с Гитлером
Профессиональный украинский боксер и чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в обращении к гражданам РФ сравнил российского диктатора Путина с Адольфом Гитлером.
Он сразу перешел на русский язык, чтобы донести информацию до адресатов, которые поддерживают режим Кремля и полномасштабную войну против Украины.
— Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей поняло. И чтобы свинособаки меня также понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю, — заявил Усик.
Усик отметил, что остается верным Украинской православной церкви и настоятелю митрополиту Онуфрию. По его словам, он стремится очистить УПЦ от приспешников врага.
— Российская Федерация — это враг Украины. Это враг, который хочет убить всех людей в мире, — убежден украинский боксер.
В частности, Усик сравнил нынешнюю РФ с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, а Владимира Путина — с Адольфом Гитлером, отметив сходство агрессивных действий диктаторов.
— Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы — Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, продолжает делать ваш президент, — обратился Усик к гражданам РФ.