РФ — это враг Украины: Усик в обращении к россиянам сравнил диктатора Путина с Гитлером

Январь, 11 в 23:46

Профессиональный украинский боксер и чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в обращении к гражданам РФ сравнил российского диктатора Путина с Адольфом Гитлером.

Он сразу перешел на русский язык, чтобы донести информацию до адресатов, которые поддерживают режим Кремля и полномасштабную войну против Украины.

— Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей поняло. И чтобы свинособаки меня также понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю, — заявил Усик.

Усик отметил, что остается верным Украинской православной церкви и настоятелю митрополиту Онуфрию. По его словам, он стремится очистить УПЦ от приспешников врага.

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— Российская Федерация — это враг Украины. Это враг, который хочет убить всех людей в мире, — убежден украинский боксер.

В частности, Усик сравнил нынешнюю РФ с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны, а Владимира Путина — с Адольфом Гитлером, отметив сходство агрессивных действий диктаторов.