Правоохранители предотвратили масштабный теракт, который российские спецслужбы готовили в Ивано-Франковске.

РФ планировала двойной теракт в Ивано-Франковске

Российские спецслужбы планировали подорвать два самодельных взрывных устройства — на паркинге и возле входа в жилой дом.

Второй взрыв должен был прогреметь уже после того, как на место первой атаки прибыли полицейские, спасатели и медики. Таким образом, враг пытался повлечь за собой максимальное количество жертв среди гражданских и работников экстренных служб.

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К подготовке теракта россияне привлекли местного жителя, завербованного через Telegram-канал с предложениями легкого заработка. Куратор присылал ему подробные инструкции по изготовлению взрывчатки, выбору мест для ее закладки и мерам конспирации.

Каждое устройство планировали начинить примерно шестью килограммами взрывчатого вещества и большим количеством металлических отломков, чтобы увеличить радиус поражения.

Контрразведка СБУ разоблачила замысел еще на этапе подготовки. После этого потенциальный исполнитель был привлечен к работе против российских спецслужб.

В ходе спецоперации взрывотехники полиции Ивано-Франковской области вместе с сотрудниками СБУ исследовали конструкцию устройств и оценили возможные последствия их детонации.

По выводам специалистов, взрывы могли привести к катастрофическим последствиям и многочисленным жертвам.

Благодаря совместной работе Национальной полиции и СБУ теракт удалось предупредить.

Правоохранители призывают граждан не соглашаться на подозрительные предложения заработка и сообщать о попытках вербовки или сомнительных задачах по номеру 102.

Источник : Нацполіція, СБУ

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