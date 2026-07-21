Сорван двойной теракт в Ивано-Франковске: РФ готовила подрыв на паркинге и возле дома
- Правоохранители разоблачили подготовку масштабного теракта в Ивано-Франковске.
- Российские спецслужбы планировали использовать два самодельных взрывных устройства.
- Благодаря совместной операции СБУ и полиции, опасный замысел удалось сорвать.
Правоохранители предотвратили масштабный теракт, который российские спецслужбы готовили в Ивано-Франковске.
РФ планировала двойной теракт в Ивано-Франковске
Российские спецслужбы планировали подорвать два самодельных взрывных устройства — на паркинге и возле входа в жилой дом.
Второй взрыв должен был прогреметь уже после того, как на место первой атаки прибыли полицейские, спасатели и медики. Таким образом, враг пытался повлечь за собой максимальное количество жертв среди гражданских и работников экстренных служб.
К подготовке теракта россияне привлекли местного жителя, завербованного через Telegram-канал с предложениями легкого заработка. Куратор присылал ему подробные инструкции по изготовлению взрывчатки, выбору мест для ее закладки и мерам конспирации.
Каждое устройство планировали начинить примерно шестью килограммами взрывчатого вещества и большим количеством металлических отломков, чтобы увеличить радиус поражения.
Контрразведка СБУ разоблачила замысел еще на этапе подготовки. После этого потенциальный исполнитель был привлечен к работе против российских спецслужб.
В ходе спецоперации взрывотехники полиции Ивано-Франковской области вместе с сотрудниками СБУ исследовали конструкцию устройств и оценили возможные последствия их детонации.
По выводам специалистов, взрывы могли привести к катастрофическим последствиям и многочисленным жертвам.
Благодаря совместной работе Национальной полиции и СБУ теракт удалось предупредить.
Правоохранители призывают граждан не соглашаться на подозрительные предложения заработка и сообщать о попытках вербовки или сомнительных задачах по номеру 102.