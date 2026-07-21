Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины. Это позволяет немедленно выделить второй транш в размере около $690 млн.

МВФ завершил 1-й пересмотр программы EFF для Украины

В Фонде отметили, что Украина в целом удовлетворительно выполняет программу: все количественные критерии к концу марта были соблюдены. В то же время, часть структурных реформ реализовали с задержкой или не выполнили в определенные сроки.

Украинские власти согласовали корректирующие меры и обновили сроки реформ в бюджетной, антикоррупционной, энергетической и финансовой сферах. Общий объем выплат по программе с учетом первого транша составит около $2,2 млрд.

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– Украина продолжает демонстрировать поразительную устойчивость перед лицом разрушительной войны России. Разумная политика, опирающаяся на программу, поддерживаемую Фондом, вместе с сильной международной поддержкой помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность при чрезвычайно сложных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины из-за усиления атак РФ на критическую инфраструктуру и последствия войны на Ближнем Востоке. В 2026 году ВВП может вырасти на 1-1,6%, а в 2027-м — на 3,5%. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 10,5%.

В Фонде подчеркнули, что сохранение макроэкономической стабильности требует взвешенной бюджетной и монетарной политики, увеличения внутренних доходов и укрепления финансового сектора.

МВФ также призвал Украину ускорить структурные реформы, усилить борьбу с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, улучшить бизнес-климат, управление государственными предприятиями и верховенство права.

Со своей стороны, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что все количественные критерии эффективности и индикативные целые программы по состоянию на конец марта были выполнены.

По его словам, в рамках пересмотра были согласованы обновленные сроки реализации структурных реформ и мероприятия по дальнейшему выполнению программы.

В то же время, Правительство настроено ускорить внедрение согласованных реформ, необходимых для обеспечения доступа к внешнему финансированию, усиления финансовой устойчивости и формирования надлежащих условий для восстановления, долгосрочного экономического роста и вступления Украины в Европейский Союз.

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