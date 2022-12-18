ФИФА продолжает терять доверие: экс-капитан сборной Германии раскритиковал Инфантино

Декабрь, 18 в 16:42

Бывший капитан сборной Германии и мюнхенской Баварии Филипп Лам подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино.

— ФИФА продолжает терять доверие. Все больше создается впечатление, что Джанни Инфантино не ищет лучшего решения с точки зрения футбола и что у него просто отсутствует порядочность, – написал Лам в своей колонке для Redaktions Netzwerks Deutschland.

По мнению Лама, Инфантино не ищет лучшие решения для развития футбола.

— Он не желает что-либо менять, а просто ищет выгоду для себя. И это действительно проблема ФИФА, европейской организации, а не футбола. Единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев чемпионата мира, – отметил Лам.

Он добавил, что европейцы должны “сейчас объединиться и не допустить повторения скандала, подобного произошедшему в 2010 году, когда избрали хозяевами Мундиалов Россию и Катар.

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Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. Летом 2019 рода его переизбрали на второй срок. До избрания для многих футбольных болельщиков он был известен тем, что проводил процедуру жеребьевки еврокубков.

Филипп Лам – бывший немецкий футболист, который вместе со сборной стал чемпионом мира в 2014 году. Выступал за мюнхенскую Баварию и Штутгарт. Он является турнирным директором Евро-2024 в Германии.

Источник: Sport1