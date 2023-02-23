Хотим положить свои жизни на футбольном поле и так отблагодарить воинов – тренер Шахтера

Февраль, 23 в 16:20

Сегодня, 23 февраля, во Франции донецкий Шахтер сыграет ответный матч раунда плейоф Лиги Европы против Ренна.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер горняков Игор Йовичевич сказал, что команде приходилось готовиться к матчам и выступать в условиях войны.

Хорватский наставник отметил, что команда благодарна украинской армии, которая бьется сейчас за свободу страны, тогда как они будут сражаться за результат в матче, чтобы отблагодарить их за это.

Сейчас смотрят

— С первого дня нашего путешествия, которое началось полгода назад, мы всегда даже на тренировках, а не только на матчах, чувствуем огромную ответственность перед украинским народом, Украиной, воинами, которые дерутся за нашу свободу. И здесь благодарность им каждый день и сто раз в день.

По его словам, команда хотела бы, чтобы украинские защитники, когда смотрят их матчи, чувствовали гордость, гордились бы их битвой, борьбой, которую они дают на футбольном поле, несмотря на результат.

— Футбол – это игра, в конце концов это игра. А то, что происходит сейчас в Украине – это жизнь. Поэтому мы хотим положить свою жизнь на футбольном поле и так отблагодарить воинов за то, что они делают для нас там, где действительно показывают свой характер и свободолюбие. Мы вместе сильнее. И все, что мы делаем и делали последние полгода, – это так мы благодарили ВСУ, людей, которые бьются за нас, отдают свои жизни за нас.

Он добавил, что игроки Шахтера всего-навсего играют в футбол, но играют с сердцем и отдают последние силы на поле, чтобы защитники, когда смотрят те 95 минут, гордились ими.

— Это наша ответственность в завтрашнем матче и в будущих, пока продолжается эта ужасная война, которая, я хочу, чтобы закончилась, — заметил Йовичевич.

Первый матч Шахтер – Ренн закончился победой горняков со счетом 2:1. Украинская команда забила два мяча еще в первом тайме, но пропустила один после перерыва.