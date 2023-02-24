Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки
Фото: ФК Шахтер
24 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2022/2023.
Среди украинских клубов в еврокубках продолжает выступления только донецкий Шахтер, который в плей-офф обыграл французский Ренн по итогам двух матчей.
Следующим соперником подопечных Игора Йовичевича в Лиге Европы станет нидерландский Фейеноорд.
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На стадии 1/8 финала команды были поделены на сеяных и несеяных. Горняки были среди несеяных.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
- Унион Берлин – Унион Сент-Жиллуаз;
- Севилья –- Фенербахче;
- Ювентус – Фрайбург;
- Байер – Ференцварош;
- Спортинг – Арсенал;
- Манчестер Юнайтед – Реал Бетис;
- Рома – Реал Сосьедад;
- Шахтер – Фейеноорд.
Первые матчи состоятся 9 марта 2023 года, а ответные матчи — 16 марта. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на Пушкаш-Арене в Будапеште.