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Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы: результаты жеребьевки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтер

24 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2022/2023.

Среди украинских клубов в еврокубках продолжает выступления только донецкий Шахтер, который в плей-офф обыграл французский Ренн по итогам двух матчей.

Следующим соперником подопечных Игора Йовичевича в Лиге Европы станет нидерландский Фейеноорд.

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На стадии 1/8 финала команды были поделены на сеяных и несеяных. Горняки были среди несеяных.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

  • Унион Берлин – Унион Сент-Жиллуаз;
  • Севилья –- Фенербахче;
  • Ювентус – Фрайбург;
  • Байер – Ференцварош;
  • Спортинг – Арсенал;
  • Манчестер Юнайтед – Реал Бетис;
  • Рома – Реал Сосьедад;
  • Шахтер – Фейеноорд.

Первые матчи состоятся 9 марта 2023 года, а ответные матчи — 16 марта. Финал Лиги Европы пройдет 31 мая 2023 года на Пушкаш-Арене в Будапеште.

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