Ливерпуль вколотил МЮ семь сухих мячей, нанеся самое крупное поражение в АПЛ

Март, 05 в 22:16

Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед в матче 26-го тура английской Премьер-лиги со счетом 7:0. Игра прошла на домашнем стадионе мерсисайдцев Энфилде в Ливерпуле.

На 42-й минуте манкунианцы открыли счет после удара Каземиро, но это взятие ворот отменили из-за положения вне игры. И все же засчитанный гол в раздевалку зрители на Энфилде увидели. Его забили спустя минуту хозяева — форвард Коди Гакпо получил мяч от Эндрю Робертсона и пробил в дальний нижний угол ворот Давида Де Хеа.

Сразу после перерыва счет удвоил уругвайский форвард красных Дарвин Нуньес, который головой замкнул подачу Харви Эллиотта. На 50-й минуте Мохаммед Салах ассистировал Гакпо, который оформил дубль.

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На 66-й минуте голом отметился уже сам египтянин. Салах сильно пробил по мячу, который от перекладины влетел в сетку ворот. Еще спустя девять минут еще один гол в свой актив записал Нуньес, который снова забил головой после подачи Джордана Хендерсона.

На 83-й минуте свой второй мяч забил Салах. А окончательный счет через пять минут установил бразилец Роберто Фирмино — 7:0.

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Юнайтед сейчас занимает третью строчку, имея 49 очков. А Ливерпуль (42) обошел Ньюкасл, поднявшись на пятую строчку, и теперь на три очка отстает от Тоттенхэма, имея при этом игру в запасе. Лидером чемпионата остается лондонский Арсенал (63).

Для красных дьяволов поражение от Ливерпуля со счетом 0:7 стало крупнейшим в истории АПЛ. Отметим, что МЮ уступали с таким счетом в 1931 году Вулверхэмптону, в 1930 году — Астон Вилле и в 1926 году — Блэкберну. Однако эти поражения произошли до 1992 года, когда была основана английская Премьер-лига.

Кроме этого для форварда Мохаммеда Салаха два забитых мяча в ворота клуба из Манчестера позволили ему обойти Робби Фаулера и стать лучшим бомбардиром красных в АПЛ. Второй гол египтянина в матче на Энфилде стал для него 129-м в Премьер-лиге.