Март, 09 в 23:59

Донецкий Шахтер расписал ничью с нидерландским Фейеноордом в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Игра состоялась в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 78-й минуте открыли горняки после гола Ярослава Ракицкого.

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Георгий Судаков подал с углового на ближний угол вратарской площадки, откуда Ракицкий пытался в падении пробить головой, но мяч отскочил от спины украинского защитника и залетел в сетку ворот соперника.

Однако удержать победный счет подопечные Игоря Йовичевича не смогли. Спустя десять минут аргентинский форвард Фейеноорда Эсекьель Бульяуде в падении головой пробил сетку ворот Анатолия Трубина.

В итоге 1:1. Ответный матч команд состоится через неделю — 16 марта в Роттердаме на стадионе Де Кейп, где и решится судьба путевки в четвертьфинал турнира.

В раунде плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер обыграл французский Ренн по сумме двух матчей. Судьба путевки решилась в серии пенальти.