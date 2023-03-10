Шахтер упустил победу в матче с Фейеноордом на последних минутах матча
Донецкий Шахтер расписал ничью с нидерландским Фейеноордом в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
Игра состоялась в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 78-й минуте открыли горняки после гола Ярослава Ракицкого.
Георгий Судаков подал с углового на ближний угол вратарской площадки, откуда Ракицкий пытался в падении пробить головой, но мяч отскочил от спины украинского защитника и залетел в сетку ворот соперника.
Однако удержать победный счет подопечные Игоря Йовичевича не смогли. Спустя десять минут аргентинский форвард Фейеноорда Эсекьель Бульяуде в падении головой пробил сетку ворот Анатолия Трубина.
В итоге 1:1. Ответный матч команд состоится через неделю — 16 марта в Роттердаме на стадионе Де Кейп, где и решится судьба путевки в четвертьфинал турнира.
В раунде плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер обыграл французский Ренн по сумме двух матчей. Судьба путевки решилась в серии пенальти.