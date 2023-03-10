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Шахтер упустил победу в матче с Фейеноордом на последних минутах матча

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Шахтар - Феєнорд
Фото: Getty Images

Донецкий Шахтер расписал ничью с нидерландским Фейеноордом в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Игра состоялась в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 78-й минуте открыли горняки после гола Ярослава Ракицкого.

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Георгий Судаков подал с углового на ближний угол вратарской площадки, откуда Ракицкий пытался в падении пробить головой, но мяч отскочил от спины украинского защитника и залетел в сетку ворот соперника.

Однако удержать победный счет подопечные Игоря Йовичевича не смогли. Спустя десять минут аргентинский форвард Фейеноорда Эсекьель Бульяуде в падении головой пробил сетку ворот Анатолия Трубина.

В итоге 1:1. Ответный матч команд состоится через неделю — 16 марта в Роттердаме на стадионе Де Кейп, где и решится судьба путевки в четвертьфинал турнира.

В раунде плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер обыграл французский Ренн по сумме двух матчей. Судьба путевки решилась в серии пенальти.

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