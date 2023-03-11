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Усик и Фьюри договорились провести бой — когда состоится и какие условия выдвинул украинец

Юля Захарченко, редактор ленты
Усик и Фьюри договорились провести бой — когда состоится и какие условия выдвинул украинец

Президент WBA Гильберто Мендоса получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри о договоренности по проведению объединительного боя.

Украинец согласился на распределение гонорара 70/30, однако единственным условием Усика стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи Украине сразу после боя.

— Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы драться 29 апреля на Уэмбли. Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 млн фунтов сразу после боя. И каждый день, пока это не сделаешь, ты будешь платить 1% своего гонорара украинскому народу. Договорились? — заявил Усик в видеообращении.

Поединок между Усиком и Фьюри запланирован на 29 апреля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Ранее бой планировали организовать в Саудовской Аравии, однако этого не удалось сделать.

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Публикация от Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

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