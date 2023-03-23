Англия — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024

Март, 23 в 13:57

Сборная Украины в воскресенье, 26 марта, проведет матч в рамках второго раунда отбора на Евро-2024 в квартете С против сборной Англии. Встреча состоится на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Англия — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 1.34. Успех сине-желтых оценивают в 10.50. Ничейный исход встречи в основное время — 5.40.

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На то, что команда трех левов первой откроет счет в игре, дают 1.28. Первый гол в матче украинцами оценивают в 4.30. Также с вероятностью в 10.00 прогнозируют отсутствие голов во встрече.

Матч доверили судить нидерландской бригаде арбитров во главе с рефери Сердаром Гезюбююком. Ему будут ассистировать соотечественники: Эрвин Зейнстра и Йохан Бальдер. Обязанности четвертого рефери исполнит Ричард Мартенс.

В одной группе С вместе с командой Англии и сборной Украины также находятся команды Италии, Северной Македонии и Мальты.