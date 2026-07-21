В Черноморске в результате вражеской атаки произошла авария на водопроводной сети. Поэтому подача воды по городу временно прекращена.

В Черноморске из-за атаки РФ отсутствует водоснабжение

Специалисты выясняют масштабы повреждений и определяют время для восстановления водоснабжения, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

— В ближайшее время будет поставлено в известность, каким образом будет обеспечиваться подача воды жителям на период проведения аварийных работ. Бюветы работают. Прошу жителей следить за официальными сообщениями, — проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесской области.

Сейчас смотрят

В центре Одессы были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и остекление четырехэтажного жилого дома и близлежащих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили.

Также в Одесском районе в результате ракетного удара взрывной волной поврежден частный жилой дом.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег КИпер

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.