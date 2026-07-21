На аэродроме Халино в Курской области украинские военные поразили истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

На аэродроме Халино поражены МиГ-29 и Панцирь-С1

15-я отдельная бригада артиллерийской разведки Черный лес успешно провела операцию на аэродроме Халино в Курской области.

Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Сейчас смотрят

Напомним, что МиГ-29 – многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для перехвата воздушных целей, ведения воздушного боя и ударов по наземным объектам. Самолет может развивать скорость до около 2,4 тыс. км/ч и нести ракеты класса воздух – воздух, авиабомбы и пушечное вооружение.

Панцирь-С1 — российский мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия. Его используют для защиты военных и стратегических объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Комплекс оснащен зенитными ракетами, двумя 30-мм пушками и собственными радарами обнаружения и сопровождения целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.