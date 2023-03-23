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Факты / Спорт

Где смотреть матч Англия — Украина в отборе на Евро-2024

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Миколенко, Маліновський тренування збірної України
Фото: УАФ

Сборная Украины встретится с командой Англии в рамках второго раунда квалификации на Евро-2024 в группе C. Игра состоится 26 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Англия — Украина?

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на региональных каналах Суспильного (например Суспильне Одесса, Суспильне Ровно).

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Также игру покажет сервис Megogo. Трансляция встречи на Уэмбли будет доступна на канале Футбол Первый и в разделе Спорт по подпискам Максимальная и Спорт.

Для сборной Украины это будет первая игра в текущем году.

За всю историю команды встречались восемь раз, из которых Англия одержала пять побед. Еще две игры завершились ничьей. Сборная Украины единственный раз обыграла команду трех львов в 2009 году со счетом 1:0 в рамках матча отбора на ЧМ-2010.

Также в квартет С попали команды Северной Македонии, Италии и Мальты.

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