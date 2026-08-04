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Российская Федерация накапливает признаки новой мобилизационной волны. Кремль готовится усилить мобилизационную готовность.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Как РФ накапливает признаки новой волны мобилизации

Как утверждал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, темпы набора контрактников в российскую армию замедляются. По его словам, за январь-июнь контракты с Министерством обороны РФ заключили около 200 тыс. человек.

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По данным СВР Украины, еще ориентировочно 16 тыс. вступили в добровольческие формирования России.

– Год назад за тот же период эти показатели превышали 210 тыс. и 18 тыс. соответственно. Даже официальная статистика свидетельствует о сокращении набора на 5–11%, а по оценкам немецкого исследователя Яниса Клюге, весной реальное падение темпов достигало около 20%, – говорится в сообщении.

Как утверждают в СВР, в России резко возросло количество вакансий, связанных с военным учетом. В частности, в конце июля на платформе HeadHunter заметили более 2,5 тыс. таких объявлений. Из них почти треть опубликовали только за последнюю неделю.

Вакансии открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Белгороде, Казани, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Хабаровске. Поиск персонала ведут такие компании как Роскосмос, Почта России и Ростелеком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев расширил некие возможности регионального штаба в случае мобилизации либо военного положения. В то же время появились данные, что Минтруда РФ рекомендует регионам заранее готовить трудовых мигрантов, чтобы те заменили призванных в армию работников.

Кроме этого, заметен рост тревожности в российском обществе. В июле россияне искали о мобилизации в Яндексе около 1,2 млн раз. За неделю доля граждан РФ, оценивающих настроения вокруг как тревожные, увеличилась с 53% до 57%.

В СВР Украины отмечают, что спрос на аренду жилья в Армении превысил уровень февраля 2022 года.

Однако в Службе внешней разведки уверяют, что пока не наблюдаются признаки подготовки к масштабному призыву резервистов. В то же время закупки медицинского имущества и военного снаряжения остаются примерно на уровне 2025 года.

– Вероятнее всего, до парламентских выборов Кремль не рискнет объявлять новую волну мобилизации, – предполагают в СВР Украины.

Однако там подчеркивают, что Москва будет пытаться компенсировать нехватку личного состава финансовыми стимулами, давлением на работодателей и перекидыванием военных между подразделениями.

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