В преддверии 35-летия независимости Украины команда итоговой программы Факти тижня совместно с ИСАР Єднання запускает масштабный документальный спецпроект, реализуемый при поддержке Европейского Союза и норвежско-шведского фонда Аскольд и Дир.

Он посвящен украинскому гражданскому обществу и его решающей роли в важнейших событиях новейшей истории нашего государства.

Факти тижня запускают документальный спецпроект о силе украинцев

Документальный цикл состоит из четырех сюжетов. Они рассказывают о том, как умение украинцев объединяться, самоорганизовываться и брать на себя ответственность помогало выстоять в критические моменты — от восстановления независимости до отражения полномасштабной агрессии.

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Авторы рассматривают эволюцию общественного движения в хронологическом порядке:

Революція на граніті и обретение независимости в 1991 году;

зарождение первых общественных организаций в 1990-х;

Помаранчева революція и Революція гідності;

период полномасштабного вторжения.

В основу сюжетов легли уникальные архивные кадры, документальные свидетельства и эксклюзивные интервью с непосредственными участниками этих исторических перемен.

Руководительница творческого объединения Факти тижня Оксана Соколова подчеркивает, что феномен гражданской активности является главной чертой украинской нации.

— Наша суперсила — не ждать приказа сверху, а объединяться, самоорганизовываться и действовать вместе. Она помогала украинцам в моменты внешних угроз и тогда, когда нужно было защищать демократический выбор внутри страны. Именно активное гражданское общество во многом определяло, каким будет будущее Украины. В этом проекте мы хотим показать, как ценности свободы, достоинства и ответственности передаются из поколения в поколение.

Первый выпуск о неизвестных деталях Революції на граніті уже опубликован на YouTube-канале Факти тижня.

Сокращенную версию первой серии можно посмотреть в четверг, 6 августа, в 7:00 в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

Новые эпизоды будут публиковаться каждое воскресенье на YouTube, а также транслироваться в эфире телемарафона Єдині новини и на ICTV2.

Фото: Факти тижня

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