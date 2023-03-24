Март, 24 в 16:04

Один из лидеров сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал в интервью Daily Mail, что предпочел бы стереть из памяти те годы, которые он провел в России, играя за Уфу.

– Я благодарен ФК Уфа за все, что они для меня сделали. Но после террористического вторжения я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я не хочу ничего слышать об этой стране. Потому что каждый день из-за них, из-за их бомб гибнут украинские люди, — сказал спортсмен.

Во время общения с изданием Зинченко сказал, что даже не хочет произносить название России, а просто говорит на нее страна-террорист.

А о диктаторе Путине игрок сказал: Я не хочу говорить о… Об этом человеке вообще.

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— В Украине нет человека, который бы не потерял что-то. Эта война коснулась каждого из нас, и с тех пор наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Но мы не теряем надежды на то, что в ближайшем будущем все будет хорошо, — рассказал футболист.

Во время общения Зинченко выразил благодарность украинской армии за возможность представлять Украину на таком уровне.

— Я хотел бы сказать огромное спасибо нашей украинской армии за эту возможность. За то, что мы все еще можем играть в футбол, играть за Украину. Представлять нашу страну на таком уровне, конечно, каждый понимает, какое это давление Каждый раз, когда мы играем против кого-то, мы играем за наш символ (на груди. – Ред.), за нашу страну. Мы все понимаем ответственность.

Как известно, на игру Англия – Украина в отборе на Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии пригласила более тысячи украинских беженцев и британских семей, которые их принимают. Поэтому футболист также выразил благодарность Великобритании, которая проявила солидарность.

— Даже сейчас так трудно, но без вашей поддержки я даже не могу представить, что было бы. Помню, как в первый месяц после вторжения я шел в магазин, а ко мне подходили маленькие дети и говорили: Мы все с вами, мы молимся за вас. И надеемся, что все будет хорошо. Им было всего около 10 лет.

По словам футболиста, для него такие вещи являются более чувствительными, чем любые другие события. Он добавил, что это означает, что даже маленькие дети переживают вместе с тобой эту ситуацию.