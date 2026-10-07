Футболист Криштиану Роналду обвинил главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуса в том, что тот дважды не сдержал своего слова.

Роналду заявил, что невыполнение договоренности о публичном объяснении причин его отсутствия в матче против Норвегии вынудило его покинуть сборную.

Об этом он сообщил в обширном заявлении, опубликованном на его странице в Instagram.

Сейчас смотрят

Роналду о конфликте с тренером

41-летний футболист изложил свою версию конфликта, который стал причиной его отъезда из Копенгагена перед матчем Лиги наций между Португалией и Данией на прошлой неделе.

Роналду заявил, что главный тренер Жезус согласился на план, согласно которому нападающий должен был пропустить матчи против Норвегии и Дании, чтобы сохранить физическую форму. Однако в день матча с Норвегией тренер сообщил ему, что он сыграет 30 минут.

– Остальное всем известно. Я разминался со второго тайма, смотрел, как проходят минуты, но меня так и не выпустили на поле. Тренер нарушил данное мне слово, – сказал Роналду.

Капитан сборной Португалии и лучший бомбардир в истории страны отметил, что во время последующей встречи с Жезусом, на которой присутствовал спортивный директор его клуба Аль-Наср Симао Кутинью, была достигнута договоренность о том, что тренер прояснит обстоятельства событий на своей следующей пресс-конференции.

По словам Роналду, был подготовлен документ из восьми пунктов, в котором отмечалось, что он никогда не требовал игрового времени, уважал решения Жезуса и что просьба тренера разогреться без последующего выхода на поле была ошибкой.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду отметил, что согласованные пункты не требовали от Жезуса извинений перед ним, но добавил, что публичные комментарии тренера не имели ничего общего с их частной беседой.

– Это был уже второй раз, когда он не сдержал своего слова по отношению ко мне. Я решил покинуть тренировочный лагерь, не дожидаясь новых нарушенных обещаний, – сказал Роналду.

Также Роналду извинился за то, что не поприветствовал болельщиков после матча с Норвегией, и за то, что оставил своих партнеров по команде, признав, что его статус капитана делает его поведение еще более серьезным.

– Последствия моих действий должны быть оценены и наказаны Португальской федерацией футбола, – сказал он.

Несмотря на конфликт, Роналду отметил, что не ограничивает свои международные амбиции лишь прощальным матчем.

Криштиану добавил, что если он будет в хорошей физической форме и будет играть за свой клуб после отбытия любой назначенной ему дисквалификации, то будет готов, как и всегда до сих пор, соревноваться и побеждать за национальную сборную.