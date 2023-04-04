Были мурашки по коже: Свитолина о первом матче после перерыва и предстоящих турнирах

Апрель, 04 в 13:32

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела первый матч после рождения ребенка. Она вышла на корт на турнире WTA 500 в Чарльстоне, где ее соперницей стала казашка Юлия Путинцева.

Несмотря на победу в первом сете 7:6 (7:3), во втором она уступила 2:6. Решающая партия также была за оппоненткой 4:6. Всего на корте соперницы провели почти три часа.

— У меня была мурашки по коже. Было приятно видеть столько людей на трибунах, как они меня поддерживали, особенно в некоторые трудные моменты. Это не была легкая игра физически для меня, но в конце концов я довольна своим уровнем игры. Теперь я четко вижу, что нужно улучшить.

Первая ракетка Испании Паула Бадоса, комментируя возвращение Свитолиной к соревнованиям, сказала, что очень рада, что Элина вернулась.

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— Она всегда была очень милой и вдохновляла меня, потому что она была воином на корте, бойцом, а я люблю таких игроков. Еще больше вдохновляет то, что она снова стала мамой. Я очень рада за нее и надеюсь, что вскоре она вернется туда, где ей положено быть.

Отвечая на вопрос о возможных будущих титулах Grand Slam, Свитолина сказала, что это остается ее главной целью.

— Это остается моей главной задачей, но посмотрим, что получится из возвращения, — отметила теннисистка.

28-летняя украинка рассказала, что вместе с командой оценит календарь и турниры, где сможет использовать свой защищенный рейтинг. Не исключено, что где-то будет и wild-card. Она рассказала, что также рассматривает соревнования ITF в Европе, чтобы сыграть несколько матчей.

После матча с Путинцевой она также выразила сожаление относительно решения Уимблдонского клуба позволить игрокам из России и Беларуси вернуться на корты Уимблдона в статусе нейтральных спортсменов.

В параллельном матче первого круга турнира в Чарльстоне также выступила действующая первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая неожиданно уступила нейтральной Анне Калинской в двух сетах.