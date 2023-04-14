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Спорт
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Спортсменам України заборонили брати участь у змаганнях разом з росіянами чи білорусами

Спортсменам України заборонили брати участь у змаганнях разом з росіянами чи білорусами
Фото: Getty Images

Українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі.

Відповідний наказ був оприлюднений на сайті Міністерства молоді та спорту.

Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

– Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, – йдеться у наказі міністерства.

У наказі також рекомендується всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів.

Додається, на керівників підрозділів Мінмолодьспорту, до повноважень яких віднесено координацію розвитку відповідного виду спорту, покладається моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, у тому числі спортсменів, які представляють ці федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь білоруси та росіяни.

У випадку порушень з боку федерацій, їх можуть позбавляти статусу національної.

– У разі виявлення фактів, зазначених в абзаці другому цього пункту, подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, – йдеться в наказі.

Раніше про те, що українські спортсмени не зможуть брати участь у відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де будуть росіяни чи білоруси, казав міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Війна в Україні, Міністерство спорту, Олімпіада
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