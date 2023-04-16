Украинка Ломачинская выиграла две бронзы на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Украинка Ангелина Ломачинская завоевала две награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице Армении Ереване.
В весовой категории до 49 кг она выиграла две бронзы.
Ангелина стала третьей в рывке с результатом 81 кг. Она взяла этот вес со второй попытки, после чего попыталась взять 83 кг, но без успеха.
В толчке украинка была пятой, после того как в третьей попытке взяла 95 кг. Несмотря на этот результат, Ломачинская завоевала бронзовую медаль по сумме двух видов.
Золото в рывке и по сумме получила румынская тяжелоатлетка Михаэла Камбей. В рывке она показала результат 92 кг и по сумме — 198 кг. Серебро в этой категории досталось итальянке Джулия Империо (83 кг и 183 кг в рывке и по сумме соответственно).
На Евро-2023 по тяжелой атлетике в Ереване Украина представлена 17 атлетами. На турнире разыграют по десять комплектов наград среди мужчин и женщин. Чемпионат Европы продлится до 23 апреля.
Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко