Украинка Ангелина Ломачинская завоевала две награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в столице Армении Ереване.

В весовой категории до 49 кг она выиграла две бронзы.

Ангелина стала третьей в рывке с результатом 81 кг. Она взяла этот вес со второй попытки, после чего попыталась взять 83 кг, но без успеха.

В толчке украинка была пятой, после того как в третьей попытке взяла 95 кг. Несмотря на этот результат, Ломачинская завоевала бронзовую медаль по сумме двух видов.

Золото в рывке и по сумме получила румынская тяжелоатлетка Михаэла Камбей. В рывке она показала результат 92 кг и по сумме — 198 кг. Серебро в этой категории досталось итальянке Джулия Империо (83 кг и 183 кг в рывке и по сумме соответственно).

На Евро-2023 по тяжелой атлетике в Ереване Украина представлена 17 атлетами. На турнире разыграют по десять комплектов наград среди мужчин и женщин. Чемпионат Европы продлится до 23 апреля.

Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины

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