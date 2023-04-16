Українка Ангеліна Ломачинська виборола дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики, що триває у столиці Вірменії Єревані.

У ваговій категорії до 49 кг вона виграла дві бронзи.

Ангеліна стала третьою у ривку з результатом 81 кг. Вона взяла цю вагу з другої спроби, після чого спробувала взяти 83 кг, але без успіху.

У поштовху українська була п’ятою, після того як у третій спробі взяла 95 кг. Попри цей результат, Ломачинська виборола бронзову медаль за сумою двох видів.

Золото у ривку та за сумою здобула румунська важкоатлетка Міхаела Камбей. У ривку вона показала результат 92 кг та за сумою – 198 кг. Срібло у цій категорії дісталося італійці Джулія Імперіо (83 кг та 183 кг у ривку та за сумою відповідно).

На Євро-2023 з важкої атлетики у Єревані Україна представлена 17 атлетами. На турнірі розіграють по десять комплектів нагород серед чоловіків та жінок. Чемпіонат Європи триватиме до 23 квітня.

Фото: Федерація важкої атлетики України

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