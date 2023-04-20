Манчестер Сити и Интер вышли в полуфинал ЛЧ, выбив Баварию и Бенфику

Английский Манчестер Сити и итальянский Интер вышли в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Горожане по итогам двух матчей одолели мюнхенскую Баварию, а нерадзури выбили из турнира португальскую Бенфику.

Бавария — Манчестер Сити — 1:1 (1:4)

Голы: Киммих, 83 (пен.) — Холанд, 57

Первый тайм матча на Альянц Арене прошел без голов. Лучшую возможность открыть счет имели гости, после того как заработали пенальти из-за игры рукой в своей штрафной Дайота Упамекано.

К отметке подошел форвард горожан Эрлинг Холанд, но отправил мяч выше ворот. Перед этим случился не менее интересный эпизод, когда Упамекано сфолил на норвежце, сорвав его выход один на один с голкипером. Арбитр показал французскому защитнику красную, но сразу же отменил ее после подсказки видеоассистента об офсайде у Холанда.

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Все же Холанд стал автором первого забитого мяча в матче. Это произошло на 57-й минуте. Норвежец переиграл позиционно Упамекано, который поскользнулся и упал, после чего мощно пробил мимо Яна Зоммера.

Хозяевам поля все же удалось отличиться в игре в конце, когда пенальти реализовал Йозуа Киммих.

Первый матч в Манчестере завершился разгромной победой горожан со счетом 3:0.

Интер — Бенфика — 3:3 (5:3)

Голы: Барелла, 14 Мартинес, 65 Корреа, 78 — Аурснес, 38 Антонио Силва, 86 Муса, 90+5

Другой матч состоялся на Сан-Сиро в Милане и сполна порадовал болельщиков голами. Счет открыл хавбек нерадзури Никола Барелла после передачи от Лаутаро Мартинеса.

Еще до перерыва гостям удалось сравнять благодаря голу норвежского полузащитника Фредрика Аурснеса.

Во втором тайме голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа существенно увеличили преимущество Интера, однако португальцам удалось сравнять в конце игры. Сначала мяч в сетку ворот Андре Онана вколотил Антониу Силва, а в компенсированное время забил Петар Муса.

В первом четвертьфинальном матче Интер на выезде обыграл Бенфику со счетом 2:0.

Таким образом в полуфинале Интер встретится с другой итальянской командой Миланом, а Манчестер Сити сыграет с действующими чемпионами турнира мадридским Реалом. Первые матчи состоятся 9 мая.

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