Госсекретарь Марко Рубио заявил, что связанные с США суда неоднократно становились целями украинских атак. Он подчеркнул, что необходимо ввести энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

Об этом Рубио сказал в эфире Fox News.

Рубио заявил, что Украина била по судам, связанным с США

По словам госсекретаря США, повышение цен на нефть в течение последних нескольких недель в значительной степени было “связано с Черным морем, Украиной и Россией, а с другой стороны — с Йеменом и хуситами”.

Сейчас смотрят

— Именно эти два фактора, на самом деле, стали основной причиной того роста цен, который мы видели примерно неделю назад. Так что это дилемма, потому что, с одной стороны, очевидно, Украина говорит: Каждую ночь на Киев запускают ракеты, которые попадают в гражданское население. Мы должны ответить. Думаю, вы видели атаку 5 тыс. дронов на Москву или Россию с их стороны примерно 48 часов назад, — заявил Рубио.

Он отметил, что такие у таких действий есть последствия, которые вызывают обеспокоенность в США.

Рубио добавил, что в течение последних нескольких месяцев связанные с США суда и американские поставки нефти неоднократно становились целями украинских атак, возможно, непреднамеренно.

По его словам, эту проблему необходимо решать, поскольку США не могут допустить повторения таких ситуаций.

Госсекретарь отметил, что США поддерживают введение энергетического перемирия, согласно условиям которого стороны не наносят удары по украинской инфраструктуре и российским энергоносителям.

— Это был бы идеальный результат. Мы его поддерживаем, и мы бы предложили его и попытались бы достичь. Мы также обсуждали это с рядом стран. Но, как и в случае с войной, для этого требуется согласие обеих сторон. И именно в этом заключается сложность, — сказал Рубио.

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре, которые приводят к дефициту дизельного топлива.

Зеленский заявил, что Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая позволила бы прекратить уничтожение критической инфраструктуры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.