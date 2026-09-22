В среду, 23 сентября, на всей территории Украины применение графиков ограничения электроснабжения не прогнозируется. В то же время ситуация в энергосистеме остается динамичной из-за последствий вражеских обстрелов и непогоды в ряде регионов.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света на 23 сентября

По информации компании, отключения электричества по графикам по всей стране на 23 сентября не запланированы.

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Однако энергетики призывают граждан соблюдать правила экономного потребления электроэнергии в течение всего дня — с 10:00 до 22:00.

— Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайте и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго), — отметили в компании.

Отключение света из-за атак РФ и непогоды

Несмотря на отсутствие плановых ограничений, в ряде областей фиксируются новые обесточения, вызванные как обстрелами РФ, так и погодными условиями.

По состоянию на утро 22 сентября, из-за дроновых ударов и артиллерийских обстрелов обесточены потребители в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Черниговской и Сумской областях.

Помимо этого, сильный дождь и ветер повлекли повреждения линий электропередачи и обесточений в Днепропетровской, Киевской и Черниговской.

Там, где это позволяет ситуация безопасности, аварийно-ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

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