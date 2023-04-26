Ультрас вывесили баннер, а клуб сделал промо: Атлетико Паранаэнсе поддержал ФК Мариуполь

Клуб бразильской Серии А Атлетико Паранаэнсе в своих соцсетях сделал промо инициативы команды третьего дивизиона штата Парана АА Бател, которая недавно решила выступать с эмблемой и в цветах украинского ФК Мариуполь до восстановления клуба.

Перед матчем стадии 1/16 финала Кубка Бразилии Атлетико Паранаэнсе продемонстрировал этот ролик на табло домашнего стадиона, а ультрас на трибунах разместили баннер Мариуполя.

— Год назад Украина подверглась вторжению. Город Мариуполь был полностью разрушен. А команда футбольного клуба Мариуполь прекратила свое существование, — говорится в заметке.

Там добавили, что Бател сохранит мариупольский футбольный клуб. Клуб изменит свое имя, будет носить форму, цвета, флаги, пока клуб не сможет вернуться домой и спокойно играть.

— Сегодня мы начинаем игру на нашей арене, приветствуя Мариуполь, — отметили в Атлетико Паранаэнсе.

Há um ano, a Ucrânia foi invadida. A cidade de Mariupol foi totalmente destruída. E o time do Mariupol Futebol Clube deixou de existir. pic.twitter.com/xwR2njfBY9 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 26, 2023

Видео с трибун стадиона можно увидеть по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб АА Бател будет играть с эмблемой и названием украинского ФК Мариуполь. Команда базируется в городе Гуарапуава, где сосредоточена самая большая украинская диаспора в Латинской Америке.

Бразильский клуб намерен играть в цветах клуба из Мариуполя, пока украинский клуб не будет иметь возможности вернуться в родной город и возобновить свои выступления в чемпионате Украины.

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