Бразильский клуб будет выступать в цветах ФК Мариуполь до возрождения команды

Бразильский футбольный клуб АА Бател, который дважды выступал в Серии С, будет играть с эмблемой и названием украинского ФК Мариуполь.

Об этом команда из города Гуарапуава, где сосредоточена самая большая украинская диаспора в Латинской Америке, сообщила в социальных сетях.

Бразильский клуб намерен играть в цветах клуба из Мариуполя, пока украинский клуб не будет иметь возможности вернуться в родной город и возобновить свои выступления в чемпионате Украины.

— Украина всегда открывала бразильцам ворота Европы. Теперь пришло время Бразилии открыть свои двери для украинцев и поддержать ФК Мариуполь. Футбол — это символ сопротивления. Он был и всегда будет силой, которая объединяет людей. Футбол уже остановил много войн, но ни одна война никогда не сможет остановить дух футбола, — заявили представители клуба.

Бразильский Мариуполь в новом сезоне сыграет в региональных соревнованиях штата Парана.

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За приазовцами закреплено место в чемпионате Украины по футболу. Это касается и черниговской Десны. Когда команды будут готовы возобновить участие в соревнованиях, они автоматически пополнят ряды участников элитного дивизиона страны.

Фото: АА Бател

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