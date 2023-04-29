Харлан завоевала бронзу на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на этапе Гран-при в Сеуле (Южная Корея).

32-летняя спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где потерпела поражение от француженки Сары Бальцер со счетом 10:15. В этой встрече Ольга вела в счете 9:6, но затем смогла сделать только один результативный укол, в то время как соперница – девять.

Харлан была единственной саблисткой из Украины на этапе Гран-при в Сеуле. Она автоматически попала в плей-офф раунд благодаря десятому месту в мировом рейтинге.

До встречи с Бальцер украинка одолела другую представительницу Франции Сирилль Риу, китаянку Шао Яки, спортсменку из Южной Кореи Чжон Ин Хэ и венгерку Анну Мартон.

На этапе Гран-при в Сеуле соревновались еще двое украинцев – Юрий Цап и Андрей Ягодка, но они прекратили борьбу во втором и третьем раундах плей-офф соответственно.

Поскольку Гран-при в Сеуле является рейтинговым турниром, его результаты будут влиять на квалификацию Олимпийских игр 2024 года.

Украинцы смогли выступить на Гран-при в Сеуле, поскольку туда не заявились представители России и Беларуси. Впоследствии стало известно, что их не включили в список участников организаторы турнира в Южной Корее.

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