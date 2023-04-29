Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Харлан завоевала бронзу на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзу на этапе Гран-при в Сеуле (Южная Корея).

32-летняя спортсменка дошла до полуфинала соревнований, где потерпела поражение от француженки Сары Бальцер со счетом 10:15. В этой встрече Ольга вела в счете 9:6, но затем смогла сделать только один результативный укол, в то время как соперница – девять.

Харлан была единственной саблисткой из Украины на этапе Гран-при в Сеуле. Она автоматически попала в плей-офф раунд благодаря десятому месту в мировом рейтинге.

До встречи с Бальцер украинка одолела другую представительницу Франции Сирилль Риу, китаянку Шао Яки, спортсменку из Южной Кореи Чжон Ин Хэ и венгерку Анну Мартон.

На этапе Гран-при в Сеуле соревновались еще двое украинцев – Юрий Цап и Андрей Ягодка, но они прекратили борьбу во втором и третьем раундах плей-офф соответственно.

Поскольку Гран-при в Сеуле является рейтинговым турниром, его результаты будут влиять на квалификацию Олимпийских игр 2024 года.

Украинцы смогли выступить на Гран-при в Сеуле, поскольку туда не заявились представители России и Беларуси. Впоследствии стало известно, что их не включили в список участников организаторы турнира в Южной Корее.

Ольга Харлан, Фехтование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Трое украинцев выступят на Гран-при по фехтованию в Сеуле несмотря на решение FIE
Андрій Ягодка
Федерация фехтования Норвегии будет бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов
фехтування
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (28.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь