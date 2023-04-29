Харлан виборола бронзу на етапі Гран-прі з фехтування у Сеулі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзу на етапі Гран-прі у Сеулі (Південна Корея).

32-річна спортсменка дійшла до півфіналу змагань, де зазнала поразки від француженки Сари Бальцер з рахунком 10:15. У цій зустрічі Ольга вела у рахунку 9:6, але потім змогла зробити лише один результативний укол, тоді як суперниця – дев’ять.

Харлан була єдиною шаблісткою з України на етапі Гран-прі у Сеулі. Вона автоматично потрапила у плей-оф раунд завдяки десятому місцю у світовому рейтингу.

До сутички з Бальцер українка здолала іншу представницю Франції Сірілль Ріу, китаянку Шао Які, спортсменку із Південної Кореї Чжон Ін Хе та угорку Анну Мартон.

На етапі Гран-прі у Сеулі змагалися ще двоє українців – Юрій Цап та Андрій Ягодка, але вони припинили боротьбу в другому і третьому раундах плей-оф відповідно.

Оскільки Гран-прі у Сеулі є рейтинговим турніром, його результати впливатимуть на кваліфікацію Олімпійських ігор 2024 року.

Українці змогли виступити на Гран-прі у Сеулі, оскільки туди не заявилися представники Росії та Білорусі. Згодом стало відомо, що їх не включили до списку учасників організатори турніру у Південній Кореї.

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