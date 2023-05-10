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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Главная битва впереди! Реал и Манчестер Сити расписали ничью в Мадриде

Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Испанский Реал Мадрид и английский Манчестер Сити расписали ничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Встреча состоялась на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершилась со счетом 1:1.

Горожане первыми создали возможность, чтобы открыть счет во встрече. На девятой минуте Бернарду Силва выкатил мяч к линии штрафной мадридцев, после чего Кевин Де Брюйне пробил в касание под ближнюю штангу. Но голкипер Тибо потянул этот удар.

Впоследствии Куртуа надежно сыграл и после удара низом в ближний угол ворот от Родри.

И хотя Сити преобладал, как по владению мячом, так и по ударам по воротам, первый гол в матче записали на табло именно хозяева поля. Эдуарду Камавинга разогнал атаку Реала, отпасовал в центр на Винисиуса, который пробил сетку ворот Эдерсона.

После перерыва Де Брюйне начал активнее пристреливаться по воротам соперника. На 52-й минуте он ворвался в штрафную сливочных и пробил под острым углом, но Куртуа снова выручил королевский клуб.

Манчестер Сити удалось сравнять на 67-й минуте после точного удара Де Брюйне, которому ассистировал Илкай Гюндоган.

Ответный матч команд состоится 17 мая в Манчестере. В другом матче встретятся две итальянские команды, которые делят между собой легендарный Сан-Сиро — Милан и Интер. Их первая игра запланирована на 10 мая.

Ліга чемпіонів, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Футбол
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