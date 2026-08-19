В среду, 19 августа, Ким Е Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует направить до 50 тыс. дополнительных военнослужащих в Россию для участия в войне на стороне своего союзника.

Об этом пишет Reuters.

Заявление Зеленского об отправке военных в РФ: реакция КНДР

Ким Е Чжон, высокопоставленная представительница правящей партии Северной Кореи, заявила в сообщении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA, что оценка Зеленского является безосновательной и самостоятельно инсценированным инцидентом.

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Владимир Зеленский сделал это заявление в публикации в X в этом месяце, а также призвал Южную Корею оказать поддержку системам противовоздушной обороны Украины.

Ким Е Чжон заявила, что ответственность за начало и продолжение украинского кризиса полностью лежит на Соединенных Штатах и Западе.

По оценкам, в 2024 году Северная Корея направила в Курскую область России около 14 тыс. военнослужащих в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенным во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

По данным украинских и независимых оценок, Пхеньян также поставлял России миллионы артиллерийских и минометных снарядов, баллистические ракеты, дальнобойную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Ким Е Чжон также заявила, что враждебная политика Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи не изменилась, несмотря на распоряжение президента Дональда Трампа существенно сократить участие США в совместных военных учениях с Южной Кореей.

Она сказала, что, хотя отношения между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи были действительно прекрасными, Вашингтон продолжает проводить учения с Сеулом и угрожать национальной безопасности Пхеньяна.

Ким Е Чжон добавила, что ей неизвестно о каких-либо недавних контактах между лидерами двух стран.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что получил ответ от Кима после сокращения масштабов военных учений США с Сеулом и назвал Северную Корею не представляющей угрозы.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 тыс. до 50 тыс. военнослужащих из КНДР.

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