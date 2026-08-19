Поражены составы БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты противника.

Поражены три склада БпЛА противника 19 августа: что известно

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области.

Его враг использует для обеспечения военной логистики.

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К тому же, поражены три склада БпЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области и Лобачевого Луганской области.

Кроме того, украинские военные ударили по наземному ретранслятору для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в Оленовке во временно оккупированном украинском Крыму и пункта управления БпЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области.

Среди других целей врага поражен склад МТЗ в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области.

Генеральный штаб ВСУ пишет, что потери оккупантов уточняются.

– Работа по ключевым военным целям противника продолжается, – говорится в сообщении.

Напомним, что 19 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар.

Это произошло в результате атаки дронов на НПЗ.

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