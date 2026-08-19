Поражены мост и склады дронов РФ: ВСУ отработали по целям РФ в Крыму и на ВОТ
- В ночь на 19 августа Силы обороны Украины поразили ряд целей противника в Крыму и на ВОТ.
- Генеральный штаб ВСУ пишет, что потери оккупантов уточняются.
Поражены составы БпЛА, средства управления, мост и другие важные объекты противника.
Поражены три склада БпЛА противника 19 августа: что известно
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 19 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили автомобильный мост через реку Молочную в районе Молочанска Запорожской области.
Его враг использует для обеспечения военной логистики.
К тому же, поражены три склада БпЛА противника в районах Новопетриковки и Новотроицкого Донецкой области и Лобачевого Луганской области.
Кроме того, украинские военные ударили по наземному ретранслятору для управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в Оленовке во временно оккупированном украинском Крыму и пункта управления БпЛА в районе Верхнего Рогачика Херсонской области.
Среди других целей врага поражен склад МТЗ в Кадиевке Луганской области и район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Лисичанске Луганской области.
Генеральный штаб ВСУ пишет, что потери оккупантов уточняются.
– Работа по ключевым военным целям противника продолжается, – говорится в сообщении.
Напомним, что 19 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар.
Это произошло в результате атаки дронов на НПЗ.