Рада приняла законопроект о беспрепятственном доступе к укрытиям
- Верховная Рада 19 августа приняла в основу законопроект №15397 об усилении безопасности граждан в условиях особого периода.
- Законопроект предусматривает изменения в Кодекс гражданской защиты и профильных законов, а профильный комитет должен подготовить его ко второму чтению.
На заседании 19 августа Верховная Рада Украины 296 голосами народных депутатов приняла за основу законопроект №15397 об усилении мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода.
Рада приняла законопроект о беспрепятственном доступе к укрытиям
Как сообщает Верховная Рада, документ призван обеспечить беспрепятственный доступ населения к защитным сооружениям гражданской защиты во время военного положения, уменьшить риски гибели и ранения гражданских, а также усилить ответственность органов государственной власти и должностных лиц за безопасность граждан в условиях боевых действий.
Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты Украины, законы О регулировании градостроительной деятельности и О правовом режиме военного положения.
Изменения будут касаться, в частности, создания, содержания и эксплуатации фонда защитных сооружений гражданской защиты.
Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования должен доработать законопроект с учетом поправок и предложений и подготовить его к рассмотрению парламентом во втором чтении.