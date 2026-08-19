На заседании 19 августа Верховная Рада Украины 296 голосами народных депутатов приняла за основу законопроект №15397 об усилении мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода.

Рада приняла законопроект о беспрепятственном доступе к укрытиям

Как сообщает Верховная Рада, документ призван обеспечить беспрепятственный доступ населения к защитным сооружениям гражданской защиты во время военного положения, уменьшить риски гибели и ранения гражданских, а также усилить ответственность органов государственной власти и должностных лиц за безопасность граждан в условиях боевых действий.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты Украины, законы О регулировании градостроительной деятельности и О правовом режиме военного положения.

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Изменения будут касаться, в частности, создания, содержания и эксплуатации фонда защитных сооружений гражданской защиты.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования должен доработать законопроект с учетом поправок и предложений и подготовить его к рассмотрению парламентом во втором чтении.

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